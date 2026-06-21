கொசஸ்தலை ஆற்றின் கரைகள் சேதம் பருவமழையால் வெள்ள பாதிப்பு
கொசஸ்தலை ஆற்றின் கரைகள் சேதம் பருவமழையால் வெள்ள பாதிப்பு
UPDATED : அக் 21, 2026 03:58 PM
ADDED : அக் 21, 2026 03:54 PM
சோழவரம்: காரனோடை அருகில் கொசஸ்தலை ஆற்றின் கரைகள் சேதம் அடைந்து, மண் சரிந்துள்ளது. வடகிழக்கு பருவமழையால் நீர்வரத்து அதிகரிக்கும் போது, பாதிப்பு உண்டாகும் அபாயம் உள்ளது.
ராணிப்பேட்டைமாவட்டம், காவேரிப்பாக்கத்தில் உருவாகும் கொசஸ்தலை ஆறு, திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள, தாமரைப்பாக்கம், காரனோடை, சீமாவரம், நாப்பாளையம் வழியாக எண்ணுார் வங்காள விரிகுடா கடலில் முடிகிறது.
வடகிழக்கு பருவமழையின்போது, கொசஸ்தலை ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரிக்கும். மேலும், பூண்டி நீர்தேக்கத்தின் உபரிநீரும், கொசஸ்தலை ஆற்றின் வழியாக வெளியேற்ப்படுகிறது.
தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரம் அடைந்து கொசஸ்தலை ஆற்றில் நீர்வரத்து தொடங்கி உள்ளது. அடுத்த சிலதினங்களில் நீர்வரத்து மேலும் அதிகரிக்கும்.
இந்நிலையில், சோழவரம் அடுத்த காரனோடை பகுதியில் கொசஸ்தலை ஆற்றின் கரைகள் சேதம் அடைந்து, மண் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது.
நீர்வரத்து அதிகரிக்கும்போது, கரைகள் உடைந்து, வெள்ளநீர் அருகில் உள்ள ஆத்துார், காரனோடை, சோழவரம் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள குடியிருப்புகளை சூழும் அபாயம் உள்ளது.
நீர்வரத்துறையினர் துரித நடவடிக்கையாக அங்கு ஆய்வு செய்து, தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.