கிராவல் மண் கடத்திய லாரி பறிமுதல்: போலி ரசீது வைத்திருந்தது அம்பலம்
கிராவல் மண் கடத்திய லாரி பறிமுதல்: போலி ரசீது வைத்திருந்தது அம்பலம்
UPDATED : செப் 30, 2026 11:27 PM
ADDED : செப் 30, 2026 08:53 PM
திருவாலங்காடு:திருவாலங்காடு அருகே, போலி ரசீது வைத்து கிராவல் மண் கடத்திய நான்கு லாரிகளை, வருவாய் துறையினர் நேற்று பறிமுதல் செய்தனர்.
திருவாலங்காடு ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட வேணுகோபாலபுரம் கிராமத்தில், கனிமவளத்துறை அனுமதியுடன் கிராவல் மண் குவாரி இயங்கி வருகிறது.
இங்கு, உரிய ஆவணங்கள் இன்றி, லாரிகள் வாயிலாக கனிம வளங்கள் கடத்தப்படுவதாக, திருத்தணி தாசில்தார் செந்தில்குமாருக்கு புகார் வந்தது.
அதன்படி, தாசில்தார் செந்தில்குமார், திருவாலங்காடு வருவாய் ஆய்வாளர் சத்தியபிரியா உள்ளிட்ட அதிகாரிகள், நேற்று சின்னம்மாபேட்டை கூட்டுச்சாலையில், வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அப்போது, தக்கோலம் நோக்கி கிராவல் மண் ஏற்றி வந்த மூன்று லாரிகளை மறித்து சோதனை செய்தனர். இதில், எந்த ஆவணமும் இல்லாமல், போலி ரசீது வாயிலாக, 30 யூனிட் கிராவல் மண் கடத்தி வந்தது தெரியவந்தது.
அதேபோல், கனகம்மாசத்திரம் நோக்கி சென்ற ஒரு லாரியிலும், போலி ரசீது வாயிலாக, உரிய ஆவணங்களின்றி கிராவல் மண் கடத்தியது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, நான்கு லாரிகளையும் பறிமுதல் செய்த தாசில்தார் செந்தில்குமார், திருவாலங்காடு போலீசில் புகார் அளித்தார்.
போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, டிப்பர் லாரிகளை ஓட்டி வந்த, அருள்நாதன், 47, ராஜ்குமார், 31, டில்லிபாபு, 33, ஆகிய மூவரை கைது செய்தனர். தப்பியோடிய மற்றொருவரை தேடி வருகின்றனர்.