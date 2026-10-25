மழையால் நிரம்பியது லட்சுமிபுரம் அணைக்கட்டு

UPDATED : அக் 24, 2026 04:17 PM
ADDED : அக் 24, 2026 04:14 PM
பொன்னேரி: தொடர் மழையால் ஆரணி ஆற்றின் குறுக்கே உள்ள லட்சுமிபுரம் அணைக்கட்டு நிரம்பியது. இதனால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
ஆந்திர மாநிலம் சதாசிவகொண்டா மலைப்பகுதியில் உருவாகும் ஆரணிஆறு, பிச்சாட்டூர், ஊத்துக்கோட்டை, பெரியபாளையம், ஆரணி, பொன்னேரி, தத்தமஞ்சி பகுதிகள் வழியாக, 132கி.மீ., பயணித்து, பழவேற்காடில் உள்ள வங்காள விரிகுடா கடலில் கலக்கிறது.
இதில், பொன்னேரி அடுத்த லட்சுமிபுரம் –ஆலாடு கிராமங்களுக்கு இடையே, ஆரணி ஆற்றின் குறுக்கே அணைக்கட்டு உள்ளது.
வடகிழக்கு பருவமழையின்போது, அணைக்கட்டில் மழைநீர் தேக்கி வைக்கப்பட்டு பெரும்பேடு, தத்தமஞ்சி, காட்டூர், வேலுார் உள்ளிட்ட, 20க்கும் மேற்பட்ட ஏரிகளுக்கு கால்வாய் மூலம் சேமிக்கப்படுகிறது.
அணைக்கட்டு அருகில் உள்ள பகுதிகளில், 50க்கும் மேற்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகள் அமைத்து, பெரியமனோபுரம், ரெட்டிப்பாளையம், தத்தமஞ்சி, சோமஞ்சேரி உள்ளிட்ட, 30க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களுக்கு குடிநீர் கொண்டு செல்லப்படுகிறது.
அணைக்கட்டில் தண்ணீர் தேங்கி இருப்பதன் மூலம், நிலத்தடி நீர்மட்டம் பாதுகாக்கப்பட்டு, கரையோர கிராமங்களில் உள்ள விவசாய நிலங்களின் ஆழ்துளை கிணறு மோட்டார்களும் நல்ல நிலையில் செயல்பட உதவுகிறது.
கடந்த நான்கு நாட்களாக பெய்து வரும் தொடர் மழையின் காரணமாக பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து ஆரணி ஆற்றிற்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது.
அணைக்கட்டு நிரம்பியதை தொடர்ந்து, கரையோர கிராமங்களில் உள்ள விவசாயிகள், ஆழ்துளை கிணறுகள் மூலம் குடிநீர் பயன்படுத்தும் கிராம மக்களும் நிம்மதி அடைந்து உள்ளனர்.