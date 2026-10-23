பெரும்பேடு – வஞ்சிவாக்கம் சாலையில் மழைநீரில் மூழ்கிய தரைப்பாலம்: வாகன ஓட்டிகள் தடுமாற்றம்
பெரும்பேடு – வஞ்சிவாக்கம் சாலையில் மழைநீரில் மூழ்கிய தரைப்பாலம்: வாகன ஓட்டிகள் தடுமாற்றம்
UPDATED : அக் 22, 2026 03:58 PM
ADDED : அக் 22, 2026 03:54 PM
பொன்னேரி: பொன்னேரி அருகே, எச்சரிக்கை தடுப்புகள் இல்லாத தரைப்பாலம் மழைநீரில் மூழ்கியுள்ளதால், வாகன ஓட்டிகள் தடுமாற்றத்துடன் பயணித்து வருகின்றனர்.
பொன்னேரி அடுத்த பெரும்பேடு கிராமத்தில் இருந்து, ஏரிக்கரை வழியாக வஞ்சிவாக்கம், ஆசானபூதுார்மேடு, ஆசானபூதுார், அச்சரப்பள்ளம் உள்ளிட்ட கிராமங்களுக்கு செல்லும் சாலையில், மழைநீர் கால்வாயின் குறுக்கே தரைப்பாலம் அமைக்கப்பட்டு உள்ளது.
சில தினங்களாக பெய்துவரும் கனமழையின் காரணமாக, கால்வாய் நிரம்பி உள்ளது. அதனால், இங்குள்ள தரைப்பாலமும் மழைநீரில் மூழ்கியுள்ளதால், அவ்வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் தடுமாற்றத்துடன் பயணித்து வருகின்றனர்.
தரைப்பாலத்தின் இருபுறமும் தடுப்புச்சுவர் இல்லாததால், இரவு நேரங்களில் பயணிப்போர் தரைப்பாலம் மற்றும் கால்வாய் எங்கு உள்ளது என்பதை கணிக்க முடியாமல், தடுமாற்றம் அடைகின்றனர்.
இதனால், அவர்கள் கால்வாயில் தவறி விழுந்து, விபத்துகளில் சிக்கும் அபாயம் உள்ளது. அசம்பாவிதங்கள் நேரிடும் முன், தரைப்பாலத்தின் இருபுறமும் எச்சரிக்கை தடுப்புகள் அமைக்க துரித நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.