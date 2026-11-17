ADDED : நவ 16, 2026 08:35 PM
திருத்தணி: நிலத்தகராறு காரணமாக ஏற்பட்ட மோதலில், வாசுதேவன், 37, என்பவரின் மண்டை உடைந்தது.
திருத்தணி அடுத்த எஸ்.அக்ரஹாரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் வாசுதேவன், 37. அதே பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பாண்டியன், 45.
இவர்கள் இருவருக்கும் இடையே, நிலத்தகராறு காரணமாக ஏற்கனவே முன்விரோதம் இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், நேற்று (நவ.,15), வயல்வெளியில் வேலை செய்துகொண்டிருந்த வாசுதேவனிடம், அங்கு வந்த பாண்டியன் வாக்குவாதம் செய்து, தகராறில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த தகராறின் போது ஆத்திரமடைந்த பாண்டியன், கையில் வைத்திருந்த கடப்பாரையால், வாசுதேவனின் தலையில் தாக்கினார்.
இதில் படுகாயமடைந்த வாசுதேவன், சிகிச்சைக்காக திருத்தணி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
இதுகுறித்த புகாரின்படி, திருத்தணி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.