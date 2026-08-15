பஸ் நிலையத்தில் ஆக்கிரமிக்க முயற்சி வேலி அமைத்த நில உரிமையாளர்கள்
பஸ் நிலையத்தில் ஆக்கிரமிக்க முயற்சி வேலி அமைத்த நில உரிமையாளர்கள்
ADDED : ஆக 14, 2026 07:53 PM
திருவள்ளூர், ஆக. 15–
புதிய பேருந்து நிலையம் எதிரே, ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் கடை அமைப்பதை தடுக்க, நில உரிமையாளர்கள் கம்பி வேலி அமைத்து வருகின்றனர்.
திருவள்ளூர் மத்திய பகுதியில் செயல்பட்டு வந்த திரு.வி.க., பேருந்து நிலையத்தில், இட நெருக்கடி காரணமாக கடும் நெரிசல் ஏற்பட்டு வந்தது.
இதையடுத்து, திருவள்ளூர் – ஊத்துக்கோட்டை சாலை, வேடங்கிநல்லுாரில், 36 கோடி ரூபாய் மதிப்பில், புதிய பேருந்து நிலையம் கட்டி, தற்போது மக்கள் பயன்பாட்டில் உள்ளது.
இந்நிலையில், பேருந்து நிலையம் எதிரில், சிலர் ஆக்கிரமித்து கடைகள் அமைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். சிலர், அங்குள்ள காலியியங்களில், தள்ளுவண்டிகளை நிறுத்தி வைத்து இடம் பிடித்தனர். மேலும், ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் அமைக்கவும், தனியார் நிலங்களில் பதாகை அமைக்கப்பட்டது.
இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த அந்த நிலத்தின் உரிமையாளர்கள், கடந்த இரண்டு நாட்களாக, பேருந்து நிலையத்தின் எதிரில், ஊத்துக்கோட்டை நெடுஞ்சாலையை ஒட்டி அமைந்துள்ள தங்களது இடத்தில், இரும்பு வேலி அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இதற்கு, ஆக்கிரமிப்பு செய்த கடைக்காரர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து, நில உரிமையாளர்களுடன் தகராறில் ஈடுபட்டனர். இதையடுத்து, போலீசார் உதவியுடன், நில உரிமையாளர்கள் தொடர்ந்து இரும்பு வேலி அமைத்து வருகின்றனர்.
தனியார் நிலத்திற்கும் சாலைக்கும் நடுவில், ஆக்கிரமித்து கடைகள் அமைத்தால், போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது.
எனவே, பேருந்து நிலையம் எதிரில் ஆக்கிரமிப்பு கடைகள் வராமல், முன்னெச்சரிக்கையாக பாதுகாப்பு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பயணியர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.