போலீசாரை கண்டித்து வக்கீல்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : நவ 07, 2026 07:04 PM
திருத்தணி: அதிகாலையில் வழக்கறிஞரை போலீசார் கைது செய்து, காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து வந்ததை கண்டித்து, பார் கவுன்சில் அசோசியேஷன் சார்பில், சாலையை மறித்து வக்கீல்கள் ஆர்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
திருத்தணி அடுத்த தெக்களூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ரகுபதி, 36; வழக்கறிஞர். இவர், நேற்று முன்தினம் இரவு, தன் சித்தி சின்னபொன்னு, 45 மற்றும் அவரது இரு மகள்களை முன்விரோதம் காரணமாக தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து சின்னபொன்னு கொடுத்த புகாரின்படி, திருத்தணி சட்டம் – ஒழுங்கு எஸ்.ஐ., சிவா மற்றும் போலீசார், நேற்று அதிகாலை 4:30 மணிக்கு வீட்டில் இருந்த வக்கீல் ரகுபதியை கைது செய்து, காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து வந்தனர்.
இதை கண்டித்து, திருத்தணி ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகம் எதிரே, திருத்தணி – அரக்கோணம் சாலையில், திருத்தணி பார் கவுன்சில் அசோசியேஷன் தலைவர் பார்த்தசாரதி தலைமையில், 30க்கும் மேற்பட்ட வக்கீல்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தகவலறிந்து வந்த திருத்தணி ஏ.எஸ்.பி., ஷூபம் திமான், இன்ஸ்பெக்டர் சிவகுமார் ஆகியோர் சமரச பேச்சு நடத்தினர். அதன்பின், அவர்கள் கலைந்து சென்றனர். இதனால், 20 நிமிடம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.