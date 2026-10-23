மின்னல் தாக்கி மின்மாற்றிகள் சேதம் 16 மணி நேரம் மின்சாரம் துண்டிப்பு
மின்னல் தாக்கி மின்மாற்றிகள் சேதம் 16 மணி நேரம் மின்சாரம் துண்டிப்பு
UPDATED : அக் 23, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 22, 2026 04:54 PM
திருவாலங்காடு: மணவூர் உட்பட மூன்று கிராமங்களில், மின்னல் தாக்கி மின்மாற்றிகள் எரிந்து நாசமாகின. இதனால் அப்பகுதியில், 16 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டதால், அப்பகுதி மக்கள் அவதியடைந்தனர்.
திருவாலங்காடு ஒன்றியம், மணவூர் ஊராட்சி, ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு பகுதியில், நேற்று முன்தினம் இரவு, இடியுடன் கூடிய கன மழை பெய்தது.
அப்போது, விடையூர் சாலையில் அமைந்துள்ள மின்மாற்றி, மின்னல் தாக்கியதால் எரிந்து நாசமானது. இதனால், நேற்று முன்தினம் இரவு 10:05 மணிக்கு, மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டது.
நேற்று காலை, திருவாலங்காடு மின் வாரிய ஊழியர்கள் விரைந்து வந்து, மாற்று மின்மாற்றி பொருத்தி, மதியம் 2:00 மணிக்கு மின்சாரம் வழங்கினர்.
இதனால், மணவூர் பகுதியில், 16 மணி நேரமாக மின் தடை தொடர்ந்ததால், பகுதி மக்கள் அவதியடைந்தனர்.
அதேபோல், கூடல்வாடி, ஜாகீர்மங்கலம் கிராமங்களிலும், மின்னல் தாக்கி மின்மாற்றிகள் சேதமடைந்தன. 10 மணி நேரம் போராடி, திருவாலங்காடு மின் துறை ஊழியர்கள் சீரமைத்தனர்.