ஒரே நாளில் 3 வீடுகளின் பூட்டு உடைப்பு 16 சவரன் நகை, ரூ.2.25 லட்சம் திருட்டு: திருத்தணியில் பரபரப்பு
ஒரே நாளில் 3 வீடுகளின் பூட்டு உடைப்பு 16 சவரன் நகை, ரூ.2.25 லட்சம் திருட்டு: திருத்தணியில் பரபரப்பு
ADDED : நவ 14, 2026 06:51 PM
திருத்தணி: ஒரே நாள் இரவில் மூன்று வீடுகளின் பூட்டை உடைத்து, 16 சவரன் நகை, 2.25 லட்சம் ரூபாயை மர்ம நபர்கள் திருடிச் சென்றனர்.
திருத்தணி, பட்டாபிராமபுரம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட வெங்கடாபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் விஜயகாந்த், 50; எலக்ட்ரீஷியன். இவர், நேற்று (நவ.,13) உறவினர் துக்க நிகழ்ச்சிக்காக, குடும்பத்துடன், ஆர்.கே.பேட்டை ராஜநகரம் பகுதிக்கு சென்றார்.
இன்று (நவ.,14) காலை வீட்டிற்கு வந்து பார்த்த போது, வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு இருந்ததை கண்டு விஜயகாந்த் அதிர்ச்சி அடைந்தார். மேலும், சமையலறையில் கேழ்வரகு மூட்டையில் மறைத்து வைத்திருந்த, 13 சவரன் நகைகள் மற்றும் பீரோவில் இருந்த 25 ஆயிரம் ரூபாயை மர்மநபர்கள் திருடிச் சென்றது தெரியவந்தது.
அதேபோல், நேற்று இரவு, மேல்திருத்தணியில் வசித்து வந்த மீன் வியாபாரி முத்தம்மா, 55, என்பவரின் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து, 3 சவரன் நகை, 2 லட்சம் ரூபாய் ஆகியவற்றையும் மர்ம நபர்கள் திருடிச் சென்றனர்.
மேலும், முத்தம்மா வீட்டருகே உள்ள முனியம்மா என்பவரின் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து, பீரோவில் இருந்த 100 ரூபாயை மர்ம நபர்கள் திருடிச் சென்றனர். ஒரே நாளில், மூன்று வீடுகளின் பூட்டுடைத்து, நகை, பணம் திருடிய சம்பவம், திருத்தணியில் பெரும் பரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து மூன்று பேர் அளித்த புகாரின்படி, திருத்தணி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.