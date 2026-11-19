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பொன்னேரி ரயில் நிலையத்தில் பூட்டி கிடக்கும் கழிப்பறை
பொன்னேரி ரயில் நிலையத்தில் பூட்டி கிடக்கும் கழிப்பறை
ADDED : நவ 18, 2026 07:52 PM
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பொன்னேரி ரயில் நிலையத்தின் நுழைவாயில் பகுதியில் உள்ள கழிப்பறை வளாகம் பூட்டியே கிடக்கிறது.
இதனால், பயணியர் அவசர உபாதைகளை கழிக்க முடியாமல், பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர்.
குறிப்பாக, ரயில்களில் நீண்டநேரம் பயணிக்கும் நீரிழிவு நோயாளிகள், ரயில் நிலையத்தில் இறங்கியவுடன், கழிப்பறை வளாகங்களையே தேடுகின்றனர்.
இந்த மையம் பூட்டி இருப்பதால், திறந்தவெளியை பயன்படுத்த வேண்டிய அவல நிலை உள்ளது. எனவே, மேற்கண்ட கழிப்பறை வளாகத்தை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர, ரயில்வே நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
– கிருஷ்ணா, பொன்னேரி.