13 வயது சிறுமியை சீரழித்த வாலிபருக்கு ‘22 ஆண்டு’

ADDED : அக் 28, 2026 07:12 PM
திருவள்ளூர்: எண்ணுார் பகுதியில், 13 வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த, பீட்டர், 22, என்ற வாலிபருக்கு, 22 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து, திருவள்ளூர் மாவட்ட முதன்மை நீதிமன்றம் இன்று (அக்.,28) தீர்ப்பளித்துள்ளது.
சென்னை எண்ணுார் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பீட்டர், 22. இவர், கடந்த 2018ம் ஆண்டு டிச., மாதம், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த, 13 வயது சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்தார்.
இதுகுறித்து, அவரது தாய் அளித்த புகாரின்படி வழக்கு பதிந்த எண்ணுார் மகளிர் போலீசார், பீட்டரை கைது செய்து புழல் சிறையில் அடைத்தனர். பின், ஜாமினில் விடுதலையான அவர், தலைமறைவானார்.
திருவள்ளூர் போக்சோ நீதிமன்றத்தில் இன்று நடந்த வழக்கு விசாரணையில், நீதிபதி உமா மகேஸ்வரி சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த பீட்டருக்கு, பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ், 22 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், 25 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து தீர்த்து வழங்கினார்.
மேலும், அரசு தரப்பில், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு, மூன்று லட்சம் ரூபாய் இழப்பீட்டு தொகை வழங்கவும் உத்தரவிட்டார்.
ஏற்கனவே, 35 ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளா நிலையில், மீதமுள்ள 1.65 லட்சம் ரூபாயை உடனடியாக வழங்க, அரசுக்கு நீதிமன்றம் பரிந்துரை செய்துள்ளது. மேலும், பீட்டரை கைது செய்து, புழல் சிறையில் அடைக்கவும் நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.