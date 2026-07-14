/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ மனைவியை தாக்கிய கணவருக்கு வலை
UPDATED : ஜூலை 13, 2026 10:58 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 10:54 PM
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திருத்தணி:பொதட்டூர்பேட்டை பேரூராட்சியைச் சேர்ந்தவர் ஜெகதீசன், 60. இவரது மனைவி தமிழ்செல்வி, 56. இவர்களுக்கு இடையே, சில மாதங்களாக குடும்ப பிரச்னையால் அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்தது.
இந்நிலையில், ஜூலை12 இரவு, வழக்கம் போல் தகராறு ஏற்பட்டு, சந்தேகத்தால் தாலியை கழற்றி தருமாறு கூறி, தமிழ்செல்வியை ஜெகதீசன் தாக்கியுள்ளார். இதில், தமிழ்செல்வி காயமடைந்தார்.
தொடர்ந்து, தமிழ்செல்வி கொடுத்த புகாரின்படி, திருத்தணி மகளிர் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, தலைமறைவான ஜெகதீசனை தேடி வருகின்றனர்.