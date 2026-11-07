/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/மனைவியை தாக்கிய கணவன் பிடிபட்டார்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:20 PM
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திருத்தணி: திருவாலங்காடு ஒன்றியம் சந்தானகோபாலபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ராம்கி மனைவி சோயா, 29. இவரது கணவர் சில மாதங்களாக மதுபோதையில் சோயாவை தாக்கி வந்துள்ளார்.
நேற்று (நவ.,5) இரவு மதுபோதையில் வந்த ராம்கி, உருட்டு கட்டையால் மனைவி மற்றும் மாமியாரை தாக்கியுள்ளார். இதுகுறித்து, சோயா அளித்த புகாரின்படி, கனகம்மாசத்திரம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து ராம்கியை கைது செய்தனர்.