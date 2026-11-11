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மனைவிக்கு கொலை மிரட்டல்: போதை கணவனிடம் விசாரணை

மனைவிக்கு கொலை மிரட்டல்: போதை கணவனிடம் விசாரணை

ADDED : நவ 10, 2026 06:05 PM

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ADDED : நவ 10, 2026 06:05 PM

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ஆர்.கே.பேட்டை: மது போதையில் மனைவியை தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்த கணவனிடம், போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

ஆர்.கே.பேட்டையை சேர்ந்தவர் தேவேந்திரன், 55. இவரது மனைவி பரிமளா, 46. இவர்களுக்கு ஒரு மகன், மகள் உள்ளனர்.

தேவேந்திரனுக்கு மது பழக்கம் உள்ளது. தேவேந்திரன், மது போதையில் மனைவி மற்றும் மகன், மகளை, தினமும் அடித்து துன்புறுத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் இரவு, மது போதையில் வீட்டிற்கு வந்த தேவேந்திரனை, பரிமளா தட்டிக்கேட்டுள்ளார்.

இதனால் ஆத்திரம் அடைந்த தேவேந்திரன், பரிமளாவை தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளார். அதுமட்டுமின்றி, வீட்டை விட்டு வெளியே செல்லும்படி பரிமளாவை எச்சரித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து பரிமளா அளித்த புகாரின்படி, ஆர்.கே.பேட்டை போலீசார் வழக்கு பதிந்து, தேவேந்திரனிடம் விசாரித்து வருகின்றனர்.

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