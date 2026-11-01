மனைவியுடன் தகாத உறவிலிருந்தவர் அடித்துக்கொலை பழவேற்காடு கடற்கரையில் புதைக்கப்பட்ட சடலம் மீட்பு: பெண்ணின் கணவர் உட்பட இருவர் கைது
மனைவியுடன் தகாத உறவிலிருந்தவர் அடித்துக்கொலை பழவேற்காடு கடற்கரையில் புதைக்கப்பட்ட சடலம் மீட்பு: பெண்ணின் கணவர் உட்பட இருவர் கைது
UPDATED : அக் 30, 2026 07:48 PM
ADDED : அக் 30, 2026 07:44 PM
பொன்னேரி: மனைவியுடன் தகாத உறவிலிருந்த நண்பரை அடித்து கொலை செய்து, பழவேற்காடு கடற்கரையில் புதைத்த சம்பவத்தில், இருவரை போலீசார் பிடித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
கடலுார் மாவட்டம், புதுப்பேட்டை அடுத்த சிறுவத்துார் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் பிரசாந்த், 19. இவரது தாய் எழில்செல்வி, சினிமா நடிகை ராதிகா வீட்டில், சென்னையில் தங்கி பணிபுரிந்து வருகிறார்.
பிரசாந்த், தாய்மாமன் ரமேஷ் என்பவருடன், சொந்த ஊரில் ‘டைல்ஸ்’ ஒட்டும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தார்.
கடந்த 27ம் தேதி இரவு, தாயை பார்த்து வருவதாக மாமாவிடம் கூறிவிட்டு சென்னை சென்றவர், அதன்பின் வீடு திரும்பவில்லை.
ரமேஷ், தனது அக்கா எழில்செல்வியிடம் விசாரித்தபோது, அங்கு வரவில்லை என்பது தெரிந்தது. பிரசாந்தின் மொபைல் போனை தொடர்பு கொண்டபோது, அது ‘ஸ்விட்ச் ஆப்’ என வந்தது.
இதனால் பதற்றம் அடைந்த ரமேஷ், புதுப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்தார். புகாரின்படி போலீசார் வழக்கு பதிந்து, பிரசாந்தை தேடி வந்தனர்.
அவரது மொபைல் போன் பதிவுகளைஆய்வு செய்து, சந்தேகத்தின் பேரில், சிறுவத்துார் கிராமத்தை சேர்ந்த வேதராஜ், தினேஷ் ஆகியோரை பிடித்து விசாரித்தனர். அதில் அவர்கள், முன்னுக்கு பின் முரணாக பதில் அளித்தனர்.
அதன்பின், போலீசாரின் தொடர் விசாரணையில் தெரிய வந்ததாவது:
வேதராஜ், தினேஷ் ஆகியோர், சென்னையில் தங்கி வேலை பார்த்து வருகின்றனர். இதில், வேதராஜின் மனைவி சுமித்ராவும், மாயமான பிரசாந்தும், அடிக்கடி மொபைல் போனில் பேசி பழகி வந்துள்ளனர்.
கடந்த 27ம் தேதி, சுமித்ரா, பிரசாந்திடம் தன்னை நேரில் வந்து பார்க்கும்படி அழைத்துள்ளார். அதையடுத்து, சென்னை வந்த பிரசாந்த், சுமித்ராவை அழைத்துக்கொண்டு, திருவள்ளூர் மாவட்டம், பழவேற்காடு கடற்கரைக்கு சென்றார்.
இவர்களது தகாத உறவு குறித்தும், பழவேற்காடு சென்றிருப்பது குறித்தும், வேதராஜுக்கு தெரியவந்தது. அதையடுத்து, தினேஷை அழைத்துக்கொண்டு பழவேற்காடு சென்ற வேதராஜ், அங்கு பிரசாந்துடன் சுமித்ரா இருப்பதை கண்டு ஆத்திரமடைந்தார்.
அப்போது, கையில் வைத்திருந்த பீர் பாட்டிலால், பிரசாந்தை அடித்து கொலை செய்தார். பின், அவரது உடலை, கடற்கரையில் பள்ளம் தோண்டி புதைத்துவிட்டு தப்பியுள்ளனர்.
இவ்வாறு போலீசார் விசாரணையில் தெரிய வந்தது.
அதையடுத்து, கடலுார் போலீசார் நேற்று, திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருப்பாலைவனம் காவல் நிலையத்திற்கு வந்து தகவல் தெரிவித்தனர்.
கடலுார் மற்றும் திருப்பாலைவனம் போலீசார், கொலையாளிகளுடன் சென்று, பழவேற்காடு கடற்கரையில், கொலை செய்யப்பட்ட பிரசாந்தை புதைத்த இடத்தை கண்டறிந்தனர்.
பின், சடலம் தோண்டி எடுக்கப்பட்டு, பிரேத பரிசோதனைக்காக, பொன்னேரி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
இச்சம்பவம் தொடர்பாக, புதுப்பேட்டை மற்றும் திருப்பாலைவனம் போலீசார், தொடர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.