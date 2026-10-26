கடவுப்பாதையை கடக்க முயன்றவர் மின்சார ரயிலில் அடிபட்டு உயிரிழப்பு
கடவுப்பாதையை கடக்க முயன்றவர் மின்சார ரயிலில் அடிபட்டு உயிரிழப்பு
ADDED : அக் 25, 2026 06:35 PM
கடம்பத்துார்: கடம்பத்துார் ரயில் நிலையத்தில், நின்று கொண்டிருந்த சரக்கு ரயிலின் அடிப்பகுதி வழியே நுழைந்து கடவுப்பாதையை கடக்க முயன்றவர், அரக்கோணத்திலிருந்து சென்னை சென்ற புறநகர் மின்சார ரயிலில் அடிபட்டு உயிரிழந்தார்.
கடம்பத்துார் ரயில் நிலையத்தில், இன்று (அக்.,25) காலை 11:45 மணியளவில், முதலாவது நடைமேடையிலிருந்து இண்டாவது நடைமேடைக்கு, முதியவர் ஒருவர் கடவுப்பாதையை கடந்து சென்று கொண்டிருந்தார்.
அப்போது, அந்த முதியவர் கடவுப்பாதையில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த சரக்கு ரயிலின் அடிப்பகுதி வழியே நுழைந்து சென்று கொண்டிருந்தார்.
அப்போது, சரக்கு ரயிலின் அடிப்பகுதியிலிருந்து வெளியே வந்த அவர், அரக்கோணத்திலிருந்து சென்னை நோக்கி சென்ற புறநகர் மின்சார ரயிலில் அடிபட்டு படுகாயமடைந்தார்.
இதையடுத்து, அவரை அப்பகுதி மக்கள் மீட்டு, 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம், திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர், வரும் வழியிலேயே உயிரிழந்து விட்டதாக தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து, அரசு மருத்துவர் ஜோதிராமலிங்கம் கொடுத்த புகாரின்படி, திருவள்ளூர் ரயில்வே போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
இறந்த முதியவருக்கு 60 வயதிருக்கும். நீல வண்ண கட்டம் போட்ட லுாங்கியும், இளஞ்சிவப்பு நிற முழுக்கை சட்டையும் அணிந்திருந்த அவர் யார், எந்த ஊரைச் சேர்ந்தவர் என்பது குறித்து, திருவள்ளூர் ரயில்வே போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.