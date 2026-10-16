தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்றவர் ரயிலில் அடிபட்டு உயிரிழப்பு
தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்றவர் ரயிலில் அடிபட்டு உயிரிழப்பு
UPDATED : அக் 15, 2026 10:20 PM
ADDED : அக் 15, 2026 10:18 PM
செவ்வாப்பேட்டை: செவ்வாப்பேட்டை ரயில் நிலையம் அருகே, தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்றவர், சரக்கு ரயிலில் அடிபட்டு பலியானார்.
சென்னை – அரக்கோணம் ரயில் மார்க்கத்தில், செவ்வாப்பேட்டை – புட்லுார் ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே, ஒருவர் இறந்து கிடப்பதாக, ரயில்வே போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, திருவள்ளூர் ரயில்வே போலீசார் விரைந்து சென்று, சடலத்தை கைப்பற்றி, திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
விசாரணையில், ரயிலில் அடிபட்டு இறந்து கிடந்தவருக்கு, 25 வயதிருக்கும். கருப்பு கலர் பேன்ட், சந்தனம், வெள்ளை மற்றும் சிமென்ட் நிறத்தில் முழுக்கை சட்டை அணிந்திருந்தார். இடது மார்பு மற்றும் வயிற்று பகுதியில் ஒரு மச்சம் உள்ளது.
நேற்று மாலை 4:30 மணியளவில், சென்னை நோக்கி சென்ற சரக்கு ரயிலில் அடிபட்டு இறந்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, திருவள்ளூர் ரயில் நிலைய மேலாளர் நிதிஷ்பால்ராஜ் கொடுத்த புகாரின்படி, திருவள்ளூர் ரயில்வே போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.