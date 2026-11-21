/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/தியேட்டரில் வழுக்கி விழுந்தவர் உயிரிழப்பு
ADDED : நவ 20, 2026 05:09 PM
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திருத்தணி: தியேட்டரில் தவறி விழுந்த, திருநாவுக்கரசு, 56, என்பவர், இன்று (நவ.,20) உயிரிழந்தார்.
திருத்தணி அனுமந்தாபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் திருநாவுக்கரசு, 56. இவர், நேற்று (நவ.,19), திருத்தணி பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள தியேட்டரில் படம் பார்த்தார்.
இடைவேளையின் போது கழிப்பறைக்கு சென்ற அவர், அங்கு வழுக்கி விழுந்தார். அங்கிருந்தவர்கள் அவரை மீட்டு, திருத்தணி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
அதன்பின், சென்னை அரசு பொது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு மேல்சிகிச்சை பெற்றுவந்த திருநாவுக்கரசு, இன்று அதிகாலை சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
திருத்தணி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.