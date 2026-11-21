ஆவடியில் 16 வயது சிறுமியை சீரழித்தவருக்கு 30 ஆண்டு சிறை
ஆவடியில் 16 வயது சிறுமியை சீரழித்தவருக்கு 30 ஆண்டு சிறை
UPDATED : நவ 18, 2026 08:01 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:56 PM
UPDATED : நவ 18, 2026 08:01 PM ADDED : நவ 18, 2026 07:56 PM
திருவள்ளூர்: ஆவடி பகுதியில், 16 வயது சிறுமியை திருமணம் செய்வதாக கூறி சீரழித்தவருக்கு, 30 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், 10 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து, திருவள்ளூர் மாவட்ட மகிளா விரைவு நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்டம், ஆவடி காவல் மாவட்ட பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சதீஷ், 24. இவர், கடந்த 2023ம் ஆண்டு, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த, 16 வயது சிறுமியிடம், திருமணம் செய்வதாக ஆசை வார்த்தை கூறி, பாலியல் வன்கொடுமை செய்தார்.
இந்நிலையில், 2023ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில், சிறுமி வயிறு வலிப்பதாக கூறியதையடுத்து, அவரது தாய், அருகில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்கு அழைத்து சென்றார். அப்போது, சிறுமி கர்ப்பமாக இருப்பது தெரிய வந்தது.
இதுகுறித்து, சிறுமியின் தாய் கொடுத்த புகாரின்படி, ஆவடி மகளிர் போலீசார், சதீஷை கைது செய்து புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.
இந்த வழக்கு விசாரணை, திருவள்ளூர் மாவட்ட மகிளா விரைவு நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்தது. நேற்று நடந்த இறுதி விசாரணையில், அரசு தரப்பில் சிறப்பு வழக்கறிஞர் அர்ச்சனா ஆஜராகி வாதாடினார்.
இதில், சிறுமியை ஆசை வார்த்தை கூறி பாலியல் வன்கொடுமை செய்த குற்றத்திற்காக, சதீஷுக்கு 30 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், 10 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து, நீதிபதி ரேவதி தீர்ப்பு வழங்கினார்.
அபராதம் கட்ட தவறினால், ஒன்றரை ஆண்டுகள் கூடுதல் சிறை தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டார். இந்த தண்டனைகளை ஏக காலத்தில் அனுபவிக்க வேண்டும் எனவும் தெரிவித்தார்.
பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு, அரசு 2 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்கவும் நீதிபதி உத்தரவிட்டார். தீர்ப்புக்கு பின் சதீஷை, ஆவடி மகளிர் போலீசார் புழல் மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.