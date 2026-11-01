/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/வாலிபரிடம் மொபைல்போன் பறிப்பு
ADDED : அக் 31, 2026 07:41 PM
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கும்மிடிப்பூண்டி: கவரைப்பேட்டை அருகே தனியார் வாலிபரிடம் இரு மர்ம நபர்கள் மொபைல்போனை பறித்து, தப்பி சென்றனர்.
கவரைப்பேட்டை, உத்திரகுளம் தெருவை சேர்ந்தவர் முகுந்தன், 29. தனியார் தொலைக்காட்சி செய்தியாளர். நேற்று (அக்.,30) இரவு, தச்சூரில் இருந்து கவரைப்பேட்டை நோக்கி பைக்கில் சென்றுக்கொண்டிருந்தார். மொபைல்போன் அழைப்பு வந்ததால், போரக்ஸ் நகர் பகுதியில் சாலையோரம் பைக்கை நிறுத்தி பேசிக்கொண்டிருந்தார். அங்கு வந்த இரு மர்ம நபர்கள், அவரது மொபைல்போனை பறித்துக்கொண்டு, தப்பி ஓடினர். கவரைப்பேட்டை போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.