/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ சிறுமியை ஏமாற்றி நகை பணம் பறித்தவர் 'எஸ்கேப்'
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:25 AM
அ நிறம் | அளவு
திருத்தணி: சி றுமியிடம் காத லிப்பதாக கூறி, 15 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான நகை மற்றும் பணத்தை ஏமாற்றிய வாலிபரை போலீசார் தேடி வரு கின்றனர்.
பள்ளிப்பட்டு அருகே பேட்டைகண்டிகை ஊராட்சியைச் சேர்ந்தவர் ஜெய்கிருஷ்ணா, 24. இவர், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த 15 வயது சிறுமியிடம் காதலிப்பதாக கூறியுள்ளார். இதை நம்பிய சிறுமி, பெற்றோருக்கு தெரியாமல், 15 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க நகைகள் மற்றும் பணத்தை ஜெய்கிருஷ்ணாவிடம் கொடுத்துள்ளார்.
இதையடுத்து, ஜெய்கிருஷ்ணா நகை, பணத்துடன் வெளியூ ருக்கு சென்றுவிட்டார். மேலும், சிறுமியிடம் பேசுவதை தவிர்த்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, பெற்றோரிடம் சிறுமி தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்த புகாரின்படி, திருத்தணி மகளிர் போலீசார், ஜெய்கிருஷ்ணா மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிந்து தேடி வருகின்றனர்.