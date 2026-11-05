பாப்பாத்தி அம்மன் கோவிலில் மண்டலாபிஷேகம் நிறைவு விழா
பாப்பாத்தி அம்மன் கோவிலில் மண்டலாபிஷேகம் நிறைவு விழா
UPDATED : நவ 04, 2026 10:09 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:06 AM
திருத்தணி: திருத்தணி பாப்பாத்தியம்மன் கோவிலில், நேற்று நடந்த மண்டலாபிஷேகம் நிறைவு விழாவில், திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.
திருத்தணி நகாரட்சி, காந்தி சாலை, இரண்டாவது தெருவில் உள்ள பாப்பாத்தி அம்மன் கோவிலின் திருப்பணிகள் முடிந்து, செப்., 17ம் தேதி மகா கும்பாபிஷேகம் நடந்தது.
தொடர்ந்து, தினமும் மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம் மற்றும் தீபாராதனை நடந்தது. மேலும், சிறப்பு ஹோமம் மற்றும் பூஜைகளும் நடந்து வந்தன.
நேற்று, 48 நாட்கள் முடிந்ததால், மண்டலாபிஷேகம் நிறைவு விழா, கோவில் வளாகத்தில் நடந்தது.
இதற்காக, ஐந்து கலசங்கள் வைத்து, காலை 6:00 மணிக்கு கணபதி ஹோமம் நடந்தது.
தொடர்ந்து, காலை 8:00 மணிக்கு, மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம் மற்றும் தீபாராதனை நடந்தது. மதியம், பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. மாலை 6:00 மணிக்கு, பாப்பாத்தி அம்மன் சிறப்பு அலங்காரத்தில் வீதியுலா வந்து, பக் தர் களுக்கு அருள்பாலித்தார்.
இந்த விழாவில், திருத்தணி மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் இருந்து திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர். இதற்கான ஏற்பாடுகளை, திருத்தணி காந்தி சாலை பகுதி மக்கள் செய்திருந்தனர்.