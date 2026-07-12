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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/﻿ குடிநீர் வசதி இல்லாமல் 23 ஆண்டுகளாக வீணாகி வரும் மப்பேடு காவலர் குடியிருப்பு

﻿ குடிநீர் வசதி இல்லாமல் 23 ஆண்டுகளாக வீணாகி வரும் மப்பேடு காவலர் குடியிருப்பு

﻿ குடிநீர் வசதி இல்லாமல் 23 ஆண்டுகளாக வீணாகி வரும் மப்பேடு காவலர் குடியிருப்பு

ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:16 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:16 AM

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மப்பேடு: மப்பேடு காவல் நிலைய பகுதியில் கட்டப்பட்ட காவலர் குடியிருப்புகள், குடிநீர் வசதி இல்லாததால், 23 ஆண்டுகளாக பயன்பாட்டிற்கு வராமல் வீணாகி வருகின்றன.

கடம்பத்துார் ஒன்றியத்துக்குட்பட்டது மப்பேடு ஊராட்சி. இங்குள்ள காவல் நிலையத்தில், இன்ஸ்பெக்டர் உட்பட 21 பேர் பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.

இவர்களுக்காக, 2003ம் ஆண்டு, எட்டு வீடுகள் கொண்ட குடியிருப்பு கட்டப்பட்டது. இந்த கட்டடத்தில் குடிநீர் வசதி இல்லாததால், இதுவரை பயன்பாட்டிற்கு வராமல் வீணாகி வருகிறது.

தற்போது 21 பேர் பணிபுரிந்து வரும் நிலையில், காவலர் குடியிருப்பில் உள்ள எட்டு வீடுகளில், யார் வசிப்பது என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை ஆகிய மூன்று மாவட்ட எல்லையில், பல்வேறு வசதிகளுக்கு மத்தியில் அமைந்துள்ள காவல் குடியிருப்பு பயன்பாட்டிற்கு வராதது, போலீசார் இடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எனவே, திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள எஸ்.பி., காவலர் குடியிருப்பிற்கு தேவையான குடிநீர் போன்ற அடிப்படை வசதிகளை நிறைவேற்றி, பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டுமென, போலீஸ்காரர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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