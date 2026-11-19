திருத்தணி அரசு மருத்துவமனையில் மாற்றுத்திறனாளிக்கு மருத்துவ முகாம்
திருத்தணி அரசு மருத்துவமனையில் மாற்றுத்திறனாளிக்கு மருத்துவ முகாம்
ADDED : நவ 14, 2026 04:10 PM
திருத்தணி: திருத்தணி அரசு மருத்துவமனையில் இன்று (நவ.,14), மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நடந்த மருத்துவ முகாமில், பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
திருத்தணி மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையில், மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகம் சார்பில் இன்று, மதிப்பீட்டு மருத்துவ முகாம் நடந்தது. மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளி அலுவலர் குமார் தலைமை வகித்தார்.
இதில், எலும்பு அறுவை சிகிச்சை மருத்துவர் வெங்கடேஷ், காது, மூக்கு, தொண்டை மருத்துவர் மோகன்குமார், கண் மருத்துவர் கீர்த்தனா ஆகியோர் பங்கேற்று, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சிகிச்சை மற்றும் ஆலோசனைகள் வழங்கினர். மேலும், மாற்றுத்திறனாளிகளின் பாதிப்பு சதவீதம் குறித்து சான்றிதழ் வழங்கினர்.
தொடர்ந்து, தகுதி வாய்ந்த பயனாளிகளுக்கு மூக்கு கண்ணாடி, காது கேட்கும் மஷின் உள்ளிட்ட பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன. முகாமில், 100க்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் பங்கேற்றனர்.