சமுதாய வளைகாப்பு விழாவிற்கு காலதாமதமாக வந்த எம்.எல்.ஏ.,: இருளஞ்சேரியில் கர்ப்பிணியர் அவதி
சமுதாய வளைகாப்பு விழாவிற்கு காலதாமதமாக வந்த எம்.எல்.ஏ.,: இருளஞ்சேரியில் கர்ப்பிணியர் அவதி
ADDED : நவ 01, 2026 04:17 PM
கடம்பத்துார்: இருளஞ்சேரியில் நடந்த சமுதாய வளையாப்பு விழாவிற்கு, திருவள்ளூர் தொகுதி தமிழக வெற்றிக் கழக எம்.எல்.ஏ., அருண்குமார், மூன்று மணி நேரம் தாமதமாக வந்ததால், கர்ப்பிணியர் அவதியடைந்தனர்.
கடம்பத்துார் ஒன்றியம், இருளஞ்சேரி பகுதியில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில், இன்று (நவ.,1) தமிழக அரசின் சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை சார்பில், ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ், சமுதாய வளைகாப்பு விழா நடந்தது.
இதில், கடம்பத்துார், திருவாலங்காடு, பூண்டி ஆகிய வட்டாரங்களை சேர்ந்த, தலா 100 கர்ப்பிணியர் வீதம், 300 பேர் பங்கேற்றனர்.
காலை 10:00 மணிக்கு விழா நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், 9:00 மணி முதல் கர்ப்பிணியர் வரத் தொடங்கினர்.
ஆனால், திருவள்ளூர் தொகுதி த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., அருண்குமார், மதியம் 1:00 மணிக்கு தான் வருகை தந்தார். இதனால், மூன்று மணி நேரத்திற்கும் மேல் கர்ப்பிணியர் காத்திருந்தனர்.
எம்.எல்.ஏ., வர காலதாமதம் ஏற்பட்டதால், ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்ட அலுவலர்களே, கர்ப்பிணியருக்கு வளைகாப்பு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி முடித்தனர்.
பின் எம்.எல்.ஏ., வந்ததும், விழாவை திருவள்ளூர் மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி திட்ட அலுவலர் கலாவதி தொடங்கி வைக்க, எம்.எல்.ஏ., அருண்குமார் கர்ப்பிணியருக்கு சீர்வரிசை தட்டுகளை வழங்கினார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில், வட்டார குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்ட அலுவலர்கள் ஷாலினி, ஜெனிபர் கிரேஷ், புவனேஸ்வரி, உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.