பகுதிநேர ரேஷன் கடை திறப்பு விழாவில் எம்.எல்.ஏ.,விடம் பெண்கள் சரமாரி புகார்
பகுதிநேர ரேஷன் கடை திறப்பு விழாவில் எம்.எல்.ஏ.,விடம் பெண்கள் சரமாரி புகார்
ADDED : நவ 21, 2026 06:37 PM
திருத்தணி: திருத்தணி அருகே பகுதிநேர ரேஷன் கடை திறப்பு விழா நேற்று நடந்தது. அப்போது, அ.தி.மு.க., – எம்.எல்.ஏ.,விடம் பெண்கள் சரமாரியாக கேள்விகள் கேட்டு புகார் தெரிவித்தனர்.
திருத்தணி ஒன்றியம், கீழ்முருக்கம்பட்டு காலனி மற்றும் இருளர் காலனியில், 163 பேர் ரேஷன் கார்டுகள் வைத்துள்ளனர். இவர்கள், ஒன்றரை கி.மீ., துாரமுள்ள முருக்கம்பட்டு கிராமத்திற்கு சென்று ரேஷன் பொருட்கள் வாங்கி செல்கின்றனர்.
இதனால் சிரமப்பட்டு வந்த மக்களின் வசதிக்காக, கீழ்காலனி அரசு பள்ளி அருகே, புதிதாக பகுதிநேர ரேஷன் கடை திறப்பு விழா நேற்று நடந்தது. இதில், திருத்தணி வட்ட வழங்கல் பொறுப்பு அலுவலர் தேவராஜ் தலைமை வகித்தார்.
திருத்தணி அ.தி.மு.க., – எம்.எல்.ஏ., அரி பங்கேற்று, ரேஷன் கடையை திறந்து வைத்தும், பொருட்களை பயனாளிகளுக்கு வழங்கினார்.
அப்போது, அப்பகுதி பெண்கள், ‘எங்கள் பகுதிக்கு குடிநீர் சரியாக வினியோகம் செய்வதில்லை. சுடுகாட்டிற்கு செல்வதற்கு பாதை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என, பலமுறை கிராம சபையில் மனு அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. நீங்கள் வெற்றி பெற்று ஆறு மாதங்களாகியும், எங்களின் குறைகளுக்கு தீர்வு காணவில்லை.
‘ரேஷன் கடை திறந்துவிட்டு சென்றால் போதாது. மக்களின் குறைகளுக்கு தீர்வு காண வேண்டும்’ என, எம்.எல்.ஏ.,விடம் சரமாரியாக கேள்வி கேட்டனர். அதன்பின், ‘உங்கள் குறைகளை மனுக்களாக கொடுங்கள்; விரைவில் தீர்வு காணப்படும்’ என, எம்.எல்.ஏ., அரி தெரிவித்தார்.