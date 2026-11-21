UPDATED : நவ 21, 2026 09:00 PM
ADDED : நவ 21, 2026 09:00 PM
திருவாலங்காடு: திருவாலங்காடு ஒன்றியத்தில் முறையாக கொசு மருந்து அடிக்காததால், கொசு உற்பத்தி அதிகரித்துள்ளது. இதன் காரணமாக, தொற்று பரவும் அச்சத்தில் அப்பகுதி மக்கள் உள்ளனர்.
திருவாலங்காடு ஒன்றியத்தில் உள்ள 42 ஊராட்சிகளில், ஆண்டுக்கு, 2 – 3 முறை கொசு மருந்து அடிக்கப்பட்டு வந்தது. பருவமழை காலங்களில், கிராமங்கள் மட்டுமின்றி, குட்டை, நீரோடை, பொதுவெளியில் தேங்கியிருக்கும் தண்ணீர் உள்ளிட்ட இடங்களை ஆய்வு செய்து, கொசு மருந்து அடிப்பது வழக்கம்.
ஆனால், ஓராண்டாக ஊராட்சி பகுதிகளில் முறையாக கொசு மருந்து அடிக்கவில்லை என, அப்பகுதி மக்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர். மேலும், கிராமங்களில் இரண்டு அல்லது மூன்று தெருக்களில் மட்டும் கொசு மருந்து அடித்துவிட்டு, மற்ற தெருக்களில் அடிப்பதில்லை.
இதனால், கழிவுநீர், மழைநீர் தேங்கும் இடங்கள், கால்வாய்கள், குப்பை தேங்கும் இடங்களில் கொசு உற்பத்தி அதிகரித்துள்ளது. இதன் காரணமாக, டைபாய்டு, டெங்கு, வைரஸ் காய்ச்சல் உள்ளிட்ட நோய் தொற்று பாதிப்பால் மக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். ஒவ்வொரு ஊராட்சியிலும், 30 – 50 பேர் வரை வைரஸ் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.
எனவே, திருவாலங்காடு ஒன்றியத்தில் உள்ள அனைத்து ஊராட்சிகளிலும் கொசு மருந்து அடிக்க, திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.