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﻿ ஸ்கூட்டர் மோதி விபத்து தாய், மகள் காயம்

﻿ ஸ்கூட்டர் மோதி விபத்து தாய், மகள் காயம்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:20 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:20 AM

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அம்பத்துார்: இரண்டு ஸ்கூட்டர்கள் மோதிய விபத்தில், தாய் மற்றும் ௩ வயது மகள், அதிர்ஷ்டவசமாக லேசான காயத்துடன் உயிர் தப்பினர்.

அம்பத்துாரைச் சேர்ந்த 30 வயது இளம்பெண், 3 வயது மகளுடன், நேற்று முன்தினம் மாலை ஸ்கூட்டரில் சென்றார். அப்போது, சி.டி.எச்., சாலையில் அதிவேகமாக ஸ்கூட்டரில் வந்த வாலிபர், இளம்பெண் ஓட்டிச் சென்ற ஸ்கூட்டர் மீது மோதினார்.

இதில், அதிர்ஷ்டவசமாக, தாய், மகள் லேசான காயத்துடன் உயிர்தப்பினர். வாலிபருக்கு வலது காலில் காயம் ஏற்பட்டது. அம்பத்துார் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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