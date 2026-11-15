சாலையை விரிவாக்கம் செய்ய வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை

UPDATED : நவ 14, 2026 06:51 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:46 PM
கும்மிடிப்பூண்டி: கும்மிடிப்பூண்டி – மாதர்பாக்கம் சாலையில், காயலார்மேடு, நாகராஜகண்டிகை கிராமங்கள் அமைந்துள்ள சாலையை விரிவாக்கம் செய்ய வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
சென்னை – கொல்கட்டா தேசிய நெடுஞ்சாலையில், கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த பெத்திக்குப்பம் சந்திப்பில் இருந்து, மாதர்பாக்கம் வரை மாநில நெடுஞ்சாலையாக உள்ளது.
இந்த சாலையில், பெத்திக்குப்பம் முதல் ஈகுவார்பாளையம் வரையிலான சாலையை விரிவாக்கம் செய்ய, கடந்தாண்டு ஆகஸ்ட் மாதம், 19 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
விரிவாக்க பணியின் போது, இடையில் உள்ள காயலார்மேடு மற்றும் நாகராஜகண்டிகை கிராமங்களில், சாலையை ஒட்டி வீடுகள் இருந்ததால், அப்பகுதிகளில் விரிவாக்கம் செய்யப்படாமல் உள்ளது.
இதனால் எதிரெதிரே இரு லாரிகள் கடக்க முடியாதபடி நெருக்கடியாக இருப்பதால், வாகன ஓட்டிகள் திணறி வருகின்றனர். இச்சாலை வழியாக தினசரி நுாற்றுக்கணக்கான லாரிகள் சென்று வருகின்றன.
எனவே, இரு கிராம பகுதிகளிலும், சாலையை விரிவாக்கம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.