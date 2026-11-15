தத்தமஞ்சி சாலையில் பள்ளங்கள் விபத்து அச்சத்தில் வாகன ஓட்டிகள்
தத்தமஞ்சி சாலையில் பள்ளங்கள் விபத்து அச்சத்தில் வாகன ஓட்டிகள்
UPDATED : நவ 14, 2026 04:36 PM
ADDED : நவ 14, 2026 04:34 PM
பொன்னேரி: பொன்னேரி – தத்தமஞ்சி நெடுஞ்சாலையில் பள்ளங்கள் ஏற்பட்டு, போக்குவரத்திற்கு லாயக்கற்ற நிலையில் இருப்பதால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
பொன்னேரி – தத்தமஞ்சி நெடுஞ்சாலையின் பல்வேறு இடங்களில் பள்ளங்கள் ஏற்பட்டும், ஜல்லிக் கற்கள் பெயர்ந்தும் போக்குவரத்திற்கு லாயக்கற்ற நிலையில் உள்ளது. தற்போது, பள்ளங்களில் மழைநீர் தேங்கி இருப்பதால், வாகன ஓட்டிகள் தடுமாற்றத்துடன் பயணிக்கின்றனர்.
லாரி, பேருந்து உள்ளிட்டவை பயணிக்கும்போது பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றன. இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் பள்ளங்களை தவிர்க்க வலது, இடது என மாறி மாறி பயணம் செய்கின்றனர். சில நேரங்களில் வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கி காயமடைந்து வருகின்றனர்.
ஆலாடு, கொளத்தூர், சின்ன மனோபுரம், பெரியமனோபுரம், ரெட்டிப்பாளையம் உள்ளிட்ட 30க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களுக்கு செல்லும் இச்சாலையை சீரமைப்பதில், நெடுஞ்சாலை துறை மெத்தனமாக இருப்பதாக, வாகன ஓட்டிகள் அதிருப்தி தெரிவிக்கின்றனர்.
இதுகுறித்து வாகன ஓட்டிகள் கூறியதாவது:
கல்வி, சுகாதாரம், தொழில் உள்ளிட்ட பல்வேறு தேவைகளுக்கு பொன்னேரி நகரத்திற்கு செல்ல இச்சாலையையே பயன்படுத்தி வருகிறோம். சாலையில் உள்ள பள்ளங்களால் தினம் தினம் நரகவேதனை அடைகிறோம்.
நெடுஞ்சாலை துறையினர் அவ்வப்போது மண்ணை கொட்டி ஒப்பேற்றுகின்றனர். மக்களின் சிரமங்களை கருதி, பொன்னேரி – தத்தமஞ்சி சாலையை சீரமைக்க, மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.