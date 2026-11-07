சாலையில் திரியும் மாடுகள் அச்சத்தில் வாகன ஓட்டிகள்
சாலையில் திரியும் மாடுகள் அச்சத்தில் வாகன ஓட்டிகள்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 03:44 PM
திருவாலங்காடு: தக்கோலம் – பெரியகளக்காட்டூர் நெடுஞ்சாலையில் திரியும் மாடுகளால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
திருவாலங்காடு, பெரியகளக்காட்டூர் கிராமத்தில், 5,000த்திற்கும் மேற்பட்ட கால்நடைகளை உள்ளன. சிலர் தங்கள் கால்நடைகளை உரிய முறையில் பராமரிக்காமல், சாலையில் திரிய விடுகின்றனர்.
தக்கோலம் –--- திருவாலங்காடு சாலையில், 24 மணி நேரமும் மாடுகள் உலா வருகின்றன. இதனால், வாகன ஓட்டிகள் நிலை தடுமாறி, விபத்தில் சிக்கி காயமடைந்து வருகின்றனர். இதுபோன்ற விபத்து சம்பவங்கள், இச்சாலையில் அடிக்கடி நடப்பதால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
எனவே, சாலையில் திரியும் மாடுகளை பிடித்து, அவற்றின் உரிமையாளர்களுக்கு அபராதம் விதிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.