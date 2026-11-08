பெரும்பேடு சாலை படுமோசம் வாகன ஓட்டிகள் தடுமாற்றம்

UPDATED : நவ 07, 2026 01:08 PM
ADDED : நவ 07, 2026 01:04 PM
பொன்னேரி: பெரும்பேடு – பெரும்பேடுகுப்பம் சாலையில் பள்ளங்கள் ஏற்பட்டு மழைநீர் தேங்கியிருப்பதால், வாகன ஓட்டிகள் தடுமாற்றத்துடன் பயணித்து வருகின்றனர்.
பொன்னேரி அடுத்த பெரும்பேடு – பெரும்பேடுகுப்பம் கிராமங்களுக்கு இடையேயான சாலை, இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பராமரிப்பின்றி உள்ளது.
சாலை முழுதும் பள்ளங்கள் ஏற்பட்டும், ஜல்லிக் கற்கள் பெயர்ந்தும் போக்குவரத்திற்கு லாயக்கற்ற நிலையில் உள்ளது. தற்போது, பள்ளங்களில் மழைநீர் குளம்போல் தேங்கியுள்ளது. இதனால், கிராம மக்கள், வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
இரவு நேரங்களில் சாலை பள்ளங்களில் சிக்கி, சிறு சிறு விபத்துகளில் சிக்கி வருகின்றனர். அரசு பேருந்துகள் தடுமாற்றத்துடன் பயணிக்கின்றன. சாலையை சீரமைக்க கோரி, மீஞ்சூர் நிர்வாகத்திடம் பலமுறை வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தியும் நடவடிக்கை இல்லாததால், அவர்கள் அதிருப்தியில் உள்ளனர்.
எனவே, அசம்பாவிதம் ஏற்படும் முன், மாவட்ட நிர்வாகம் பெரும்பேடு – பெரும்பேடுகுப்பம் சாலையை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.