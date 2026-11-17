தடுப்புகள் இல்லாத கழிவு நீர் கால்வாய் நெடுஞ்சாலையில் வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்
தடுப்புகள் இல்லாத கழிவு நீர் கால்வாய் நெடுஞ்சாலையில் வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்
UPDATED : நவ 16, 2026 08:03 PM
ADDED : நவ 16, 2026 08:00 PM
திருமழிசை: திருமழிசை பகுதியில், நெடுஞ்சாலையில் கழிவுநீர் கால்வாய்க்கு தடுப்புகள் அமைக்கப்படாததால், வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்துடன் சென்று வருகின்றனர்.
திருமழிசை பேரூராட்சியில் உள்ள ஊத்துக்கோட்டை நெடுஞ்சாலை வழியே, தினமும் 50 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன.
இந்த நெடுஞ்சாலையில், பூந்தமல்லி செல்லும் மார்க்கத்தில் உள்ள நுாலகம் அருகே, கழிவுநீர் கால்வாய் தடுப்புகள் இல்லாமல் உள்ளது.
இதனால், இந்த சாலை வழியே செல்லும் வாகன ஓட்டிகள், கடும் அச்சத்துடன் சென்று வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, இரு சக்கர வாகனங்களில் செல்வோர், கரணம் தப்பினால் மரணம் என்ற வகையில், மிகுந்த அச்சத்துடன் சென்று வருகின்றனர்.
எனவே, சம்பந்தப்பட்ட பேரூராட்சி அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, நெடுஞ்சாலையோரம் உள்ள கழிவுநீர் கால்வாய்க்கு தடுப்புகள் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.