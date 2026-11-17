இணைப்பு சாலையில் ஓய்வெடுக்கும் மாடுகள் காரனோடையில் வாகன ஓட்டிகள் தடுமாற்றம்
இணைப்பு சாலையில் ஓய்வெடுக்கும் மாடுகள் காரனோடையில் வாகன ஓட்டிகள் தடுமாற்றம்
UPDATED : நவ 16, 2026 06:37 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:32 PM
சோழவரம்: சென்னை – கொல்கட்டா தேசிய நெடுஞ்சாலையின் இணைப்பு சாலைகளில் ஓய்வெடுக்கும் மாடுகளால், வாகன ஓட்டிகள் தடுமாற்றத்துடன் பயணித்து வருகின்றனர்.
சென்னை – கொல்கட்டா தேசிய நெடுஞ்சாலையில், சோழவரம் அடுத்த காரனோடை இணைப்பு சாலை பகுதியில், கால்நடைகள் கூட்டமாக சுற்றித்திரிகின்றன.
இவை, உணவு தேடலுக்கு பின், அதே சாலையில் படுத்து ஓய்வெடுக்கின்றன. போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக உள்ள இவற்றால், வாகன ஓட்டிகள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர். வாகனங்களின் எச்சரிக்கை ஒலிக்கும் அவை அஞ்சுவதில்லை.
அவற்றை சாலையில் இருந்து விரட்டுவதற்கும், வாகன ஓட்டிகள் தயங்குகின்றனர். இரவு நேரங்களில் கால்நடைகள் இருப்பதை அறியாமல், அவற்றின் மீது மோதி சிறு, சிறு விபத்துகளுக்கும் உள்ளாகின்றனர்.
சாலையில் சுற்றித்திரியும் மாடுகளை பிடிக்க, மாவட்ட நிர்வாகம் பல்வேறு உத்தரவுகளை பிறப்பித்தும், ஊராட்சி, வருவாய் மற்றும் போக்குவரத்து காவல் துறையினர் நடவடிக்கை எடுப்பதில் அக்கறை காட்டுவதில்லை என, வாகன ஓட்டிகள் அதிருப்தியுடன் தெரிவிக்கின்றனர்.
மாவட்ட நிர்வாகம் கடும் உத்தரவுகளை பிறப்பித்து, சாலையில் சுற்றித்திரியும் கால்நடைகளை பிடிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.