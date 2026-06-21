மந்தகதியில் நெடுஞ்சாலை உயர்மட்ட பால பணி மாற்றுப்பாதை சேதமானதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
மந்தகதியில் நெடுஞ்சாலை உயர்மட்ட பால பணி மாற்றுப்பாதை சேதமானதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
UPDATED : அக் 20, 2026 04:38 PM
ADDED : அக் 20, 2026 04:34 PM
கடம்பத்துார்: தண்டலம் – அரக்கோணம் நெடுஞ்சாலையில், புதிய உயர்மட்ட பாலம் அனைக்கும் பணி மந்தமாக நடந்து வருகிறது. மாற்றுப்பதையும் சேதமடைந்து மோசமான நிலையில் உள்ளதால், வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.
கடம்பத்துார் ஒன்றியத்துக்குட்பட்டது கொண்டஞ்சேரி. இப்பகுதியில் உள்ள தண்டலம் – அரக்கோணம் நெடுஞ்சாலையில், மப்பேடு – கொண்டஞ்சேரி இடையே, சத்தரை ஏரிக்கு வரும் நீர்வரத்து கால்வாய் மீது தரைப்பாலம் உள்ளது.
இந்த தரைப்பாலம், மழைக்காலங்களில் வெள்ள நீரால் சூழப்பட்டு, போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு வந்தது.
இதையடுத்து, இப்பகுதியில், 2025 ஆகஸ்ட் மாதம், நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பில், 3.50 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், 36 மீட்டர் நீளம், 12.95 மீட்டர் அகலத்தில், புதிய உயர்மட்ட பாலம் கட்டும் பணி நடந்து வருகிறது.
எட்டு மாதங்களில் பணிகளை முடித்து, மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு திறக்கப்படும் என்ற அறிவிப்போடு தொடங்கப்பட்ட கட்டுமானப் பணிகள், தற்போது மந்தகதியில் நடந்து வருகின்றன.
கட்டுமான பணிகள் நடப்பதால், வாகனங்கள் செல்வதற்காக அமைக்கப்பட்ட மாற்றுப்பாதையும் சேதமடைந்து மோசமான நிலையில் உள்ளதால், வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர்.
மேலும், இந்த பாலப்பணிகள் காரணமாக, கொண்டஞ்சேரி பகுதியிலிருந்து மப்பேடு ஊராட்சிக்கு செல்லும் குடிநீர் குழாய்கள், அடிக்கடி சேதமடைந்து குடிநீர் வீணாகி வருகிறது.
எனவே, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, உயர்மட்ட பால பணிகளை விரைந்து முடிக்கவும், மாற்றுப்பாதையை சீரமைக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.