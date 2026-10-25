ரயில்வே சுரங்கப்பாதையில் மழைநீர் தேக்கம் வாகன ஓட்டிகள் சிரமம்
ரயில்வே சுரங்கப்பாதையில் மழைநீர் தேக்கம் வாகன ஓட்டிகள் சிரமம்
UPDATED : அக் 24, 2026 05:17 PM
ADDED : அக் 24, 2026 05:14 PM
திருத்தணி: பருவ மழையால் முருக்கம்பட்டு ரயில்வே சுரங்கப்பாதை குண்டும், குழியுமாக மாறி மழைநீர் தேங்கியுள்ளது. இதனால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்படுகின்றனர்.
திருத்தணி நகரம் மற்றும் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் ஒரு வாரமாக மழை பெய்து வருகிறது.
இதனால் பெரும்பாலான இடங்களில் சாலைகள், குண்டும், குழியுமாக மாறியுள்ளன. முருக்கம்பட்டு ரயில்வே சுரங்கப்பாதை குண்டும், குழியுமாக மாறி மழைநீர் தேங்கியுள்ளது.
இந்த ரயில்வே சுரங்கப்பாதை வழியாக மேல் முருக்கம்பட்டு, மங்காபுரம், சிங்கராஜபுரம், அலுமேலு மங்காபுரம் உள்பட, 10க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களுக்கு கார், வேன், ஆட்டோ மற்றும் இரு சக்கர வாகனங்களில் மக்கள் சென்று வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் சுரங்கப்பாதையில் குண்டும், குழியுமாக மாறி மழைநீர் தேங்கியுள்ளதால், வாகன ஓட்டிகள் தவறி விழுந்து படுகாயம் அடைகின்றனர்.
எனவே மாவட்ட நிர்வாகம் விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்து, சுரங்கப்பாதை சீரமைக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
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