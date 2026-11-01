/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/சேதமான சாலையால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
UPDATED : அக் 31, 2026 03:59 PM
ADDED : அக் 31, 2026 03:56 PM
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திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் –செங்குன்றம் சாலை சேதமடைந்துள்ளதால், வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
திருவள்ளூர் –செங்குன்றம் சாலையில் தினமும், 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. ஸ்ரீபெரும்புதுாரில் இருந்து வடமாநிலங்களுக்குச் செல்லும் கனரக வாகனங்கள், இச்சாலையில் அதிகளவில் பயணிக்கின்றன. கனமழை மற்றும் கனரக வாகனங்கள் சென்று வருவதால், இச்சாலையின் பல இடங்களில் சாலை சேமதடைந்துள்ளது.
ஈக்காடு, ஈக்காடு கண்டிகை, தாமரைப்பாக்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் சாலை சேதமடைந்து, குண்டும், குழியுமாக மாறியுள்ளது. நெடுஞ்சாலை துறையினர் சேதமடைந்த சாலையை சீரமைக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.