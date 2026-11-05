சாலை சீரமைப்பு பணியில் அலட்சியம்: திருத்தணியில் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
சாலை சீரமைப்பு பணியில் அலட்சியம்: திருத்தணியில் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
UPDATED : நவ 04, 2026 03:45 PM
ADDED : நவ 04, 2026 03:33 PM
திருத்தணி: திருத்தணி - அரக்கோணம் நெடுஞ்சாலை சீரமைப்பு பணியில், அதிகாரிகள் அலட்சியமாக செயல்படுவதால், வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.
திருத்தணி - அரக்கோணம் நெடுஞ்சாலை வழியாக, முருகன் கோவில், அரக்கோணம், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திண்டிவனம், விழுப்புரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களுக்கு, 24 மணி நேரமும் வாகன போக்குவரத்து இருக்கும்.
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன், முருகன் கோவில் மலைப்பாதை அருகே, 4 கி.மீ., துாரத்திற்கு, 5 கோடி ரூபாய் மதிப்பில், 'பேவர் பிளாக்' எனும் சிமென்ட் கல் சாலை அமைத்து, இந்த நெடுஞ்சாலையின் இருபுறமும் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில், கடந்த மாதம், 'கேபிள்' புதைக்கும் பணிக்காக, தனியார் நிறுவனம் ஒன்று, இந்த நெடுஞ்சாலையின் விரிவாக்கப்பட்ட பகுதியில் பள்ளம் தோண்டியது.
அதற்கான தொகையை, நெடுஞ்சாலை துறைக்கு அந்த நிறுவனம் செலுத்திவிட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.
ஆனால், சேதமடைந்த சாலையை முறையாக சீரமைக்காமல், நெடுஞ்சாலை துறையினர் அலட்சியம் காட்டி வருகின்றனர். இதனால், இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள், அடிக்கடி விபத்துகளில் சிக்கி படுகாயம் அடைந்து வருகின்றனர்.
மேலும், பாதசாரிகளும் சாலையோரம் நடந்து செல்ல முடியவில்லை. எனவே, கலெக்டர் கவிதா விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்து, நெடுஞ்சாலையை சீரமைக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.