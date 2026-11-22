ஜல்லிக் கற்கள் பெயர்ந்த சாலை 3 ஆண்டாக வாகன ஓட்டிகள் அவதி
ஜல்லிக் கற்கள் பெயர்ந்த சாலை 3 ஆண்டாக வாகன ஓட்டிகள் அவதி
UPDATED : நவ 21, 2026 04:34 PM
ADDED : நவ 21, 2026 04:28 PM
திருவாலங்காடு: நாராயணபுரம் --– குண்ணவலம் வரையிலான தார்ச்சாலை ஜல்லிக் கற்கள் பெயர்ந்து மூன்று ஆண்டுகளாகியும் சீரமைக்காததால், வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
பூண்டி ஒன்றியம், நாராயணபுரம் –-- குண்ணவலம் சாலை 2 கி.மீ., தூரம் உடையது. இச்சாலை வழியாக தினமும் குண்ணவலம், குப்பத்துப்பாளையம், எல்லப்பநாயுடுபேட்டை உள்ளிட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள், நாராயணபுரம் தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கு சென்று, அங்கிருந்து பேருந்து முலம் திருவள்ளூர், திருத்தணி, சென்னை உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு சென்று வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், நாராயணபுரம்- – குண்ணவலம் வரையிலான தார்ச்சாலை சேதமடைந்து, ஜல்லிக் கற்கள் பெயர்ந்துள்ளன. இச்சாலையை சீரமைக்காமல், மூன்று ஆண்டுகளாக சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் அலட்சியம் காட்டுவதாக வாகன ஓட்டிகள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர். இச்சாலை வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள், நிலைதடுமாறி விபத்தில் சிக்கி காயமடைந்து வருகின்றனர்.
எனவே, நாராயணபுரம் –-- குண்ணவலம் தார்ச்சாலையை சீரமைக்க, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.