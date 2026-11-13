உயர்கோபுர மின் விளக்கு திருட்டு 5 மாதமாக வாகன ஓட்டிகள் அவதி
உயர்கோபுர மின் விளக்கு திருட்டு 5 மாதமாக வாகன ஓட்டிகள் அவதி
UPDATED : நவ 10, 2026 04:05 PM
ADDED : நவ 10, 2026 04:01 PM
ஆர்.கே.பேட்டை: விபத்துகளை தவிர்க்கும் விதமாக, பள்ளிப்பட்டு செல்லும் சாலை வளைவில் நிறுவப்பட இருந்த உயர்கோபுர மின் விளக்கு திருடப்பட்டதால், இரவு நேரங்களில் ஐந்து மாதங்களாக வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.
ஆர்.கே.பேட்டையில் இருந்து பள்ளிப்பட்டு செல்லும் சாலையில், நாதன்குளம் எதிரே உள்ள அபாயகரமான சாலை வளைவில், அடிக்கடி விபத்துகள் நிகழ்ந்து வந்தன.
இதையடுத்து, தேசிய சாலை பாதுகாப்புக் குழுவின் ஆய்வின்படி, அப்பகுதியில் வேகத்தடை மற்றும் சாலையோர மோதல் உருளைகள் அமைக்கப்பட்டன.
தொடர்ந்து, வாகன ஓட்டிகளின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு, அப்பகுதியில் உயர்கோபுர மின் விளக்கு அமைக்கும் பணி, கடந்த பிப்., மாதம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இந்த பணி நிறைவடைவதற்கு முன்பாகவே, உயர்கோபுரத்தில் பொருத்துவதற்காக, கம்பத்தின் கீழ்ப்பகுதியில் இணைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த மின் விளக்கு, கடந்த ஜூன் மாதம் மர்ம நபர்களால் திருடப்பட்டது.
ஐந்து மாதங்களாக, திருடு போன மின் விளக்குகள் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. அதனால், மின்விளக்கு பொருத்தப்படாமல், வெறும் கம்பம் மட்டும் பயனின்றி நிற்கிறது.
இதனால், இரவு நேரங்களில் இந்த வழியாகச் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள், போதிய வெளிச்சம் இன்றி, சாலை வளைவை அச்சத்துடன் கடந்து சென்று வருகின்றனர்.
ஏற்கனவே விபத்துகள் அதிகம் நிகழ்ந்த பகுதியில், மின் விளக்கும் இல்லாமல் இருப்பது, வாகன ஓட்டிகளிடையே கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
எனவே, வாகன ஓட்டிகளின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு, திருடப்பட்ட மின் விளக்கிற்கு மாற்றாக, புதிய மின் விளக்கைப் பொருத்தி, உயர்கோபுர மின் விளக்கை உடனடியாக பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.