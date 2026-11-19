சோழவரம் – ஒரக்காடு சாலையில் பள்ளங்கள் அபாயத்துடன் பயணிக்கும் வாகன ஓட்டிகள்
சோழவரம் – ஒரக்காடு சாலையில் பள்ளங்கள் அபாயத்துடன் பயணிக்கும் வாகன ஓட்டிகள்
UPDATED : நவ 16, 2026 04:26 PM
ADDED : நவ 16, 2026 04:24 PM
சோழவரம்: சோழவரம் – ஒரக்காடு சாலை முழுதும் பள்ளங்கள் ஏற்பட்டு, போக்குவரத்திற்கு லாயக்கற்ற நிலையில் இருப்பதால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அபாயத்துடன் பயணித்து வருகின்றனர்.
சோழவரம் – அருமந்தை நெடுஞ்சாலை வழியாக, தினமும் நுாற்றுக்கணக்கான கனரக வாகனங்கள் பயணிக்கின்றன.
அத்திப்பட்டு, காட்டுப்பள்ளி, மணலி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருக்கும் தொழில் நிறுவனங்களுக்கு, அவை சென்று வருகின்றன.
தொடர் கனரக வாகன போக்குவரத்தால், இந்த சாலையின் பல்வேறு பகுதிகள் சேதம் அடைந்து உள்ளன.
இதுகுறித்து, அப்பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:
சோழவரம் – ஒரக்காடு இடையேயான சாலையில், ராட்சத பள்ளங்கள் ஏற்பட்டு, போக்குவரத்திற்கு முற்றிலும் லாயக்கற்றதாக மாறியுள்ளது.
கனரக வாகனங்கள் இந்த பள்ளங்களில் தடுமாற்றத்துடன் பயணிக்கின்றன. கன்டெய்னர் ஏற்றிச்செல்லும் லாரிகள் பள்ளங்களில் இறங்கி ஏறும்போது, விபத்துகள் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. இதனால், பிற வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்துடன் பயணித்து வருகின்றனர்.
சாலை முழுதும் உள்ள பள்ளங்களால், அவ்வப்போது பேருந்து சேவையும் பாதிக்கிறது. மழைக்காலங்களில் இந்த சாலையில் பயணிப்பதை தவிர்க்கும் பேருந்துகள், மீஞ்சூர் – வண்டலுார் வெளிவட்ட சாலையின் இணைப்பு சாலை வழியாக சென்று வருகின்றன.
இதனால், சோழவரம் – ஒரக்காடு இடையே பேருந்து வசதி இல்லாமல், தவிப்பிற்கு ஆளாகிறோம். கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன், இந்த சாலையை சீரமைக்கவும், கனரக வாகனங்களை கட்டுப்படுத்துவும் வேண்டும் என, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டோம். இருப்பினும், அதே நிலை தான் தற்போதும் தொடர்கிறது.
நெடுஞ்சாலைத்துறையின் அலட்சியப் போக்கை கண்டித்து, அடுத்த கட்ட போராட்டங்களுக்கு தயாராகி வருகிறோம். அதற்குள் மாவட்ட நிர்வாகம் தலையிட்டு, சோழவரம் – ஒரக்காடு நெடுஞ்சாலையில் ஏற்பட்டுள்ள பள்ளங்களை சீரமைக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.