மழைக்கு சேதமான தேசிய நெடுஞ்சாலை சீரமைக்க வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தல்
மழைக்கு சேதமான தேசிய நெடுஞ்சாலை சீரமைக்க வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 21, 2026 04:28 PM
ADDED : அக் 21, 2026 04:24 PM
20.10.2026 / ஊத்துக்கோட்டை /யுவராஜ் / 8526761498/ கீ:1610/1:00
ஊத்துக்கோட்டை: மழைக்கு சேதமான ஊத்துக்கோட்டை தேசிய நெடுஞ்சாலையை சீரமைக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
சென்னை – திருப்பதி தேசிய நெடுஞ்சாலையில், ஊத்துக்கோட்டை – ஜனப்பன்சத்திரம் இடையே, 36 கி.மீ., துாரம் உள்ளது. இதன் இடையே, தாராட்சி, பாலவாக்கம், சூளைமேனி, தண்டலம், பெரியபாளையம், கன்னிகைப்பேர், மஞ்சங்காரணை மற்றும் இணைப்பு சாலை வழியே, 50க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் உள்ளன.
இந்த வழித்தடத்தில், சூளைமேனியில் இருந்து இடதுபுறம் செல்லும் சாலையில், தேர்வாய் சிப்காட் தொழிற்பூங்கா உள்ளது. இப்பகுதியில் இருந்து மட்டும் தினமும், 400க்கும் மேற்பட்ட கனரக வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. கடந்தாண்டு, ஊத்துக்கோட்டை – ஜனப்பன்சத்திரம் இடையே 36 கோடி ரூபாயில் தார்சாலை அமைக்கப்பட்டது.
தார்சாலை அமைத்த ஆறு மாதங்களிலேயே சாலை சேதம் அடைந்து, ‘பேட்ச் ஒர்க்’ நடந்தது. தற்போது
வடகிழக்குப் பருவமழை பெய்து வரும் நிலையில் சாலை மேலும் சேதம் அடைந்து குண்டும், குழியுமா உள்ளது. இதில் மழைநீர் தேங்கி குளம் போல் காட்சியளிக்கிறது.
வாகன ஓட்டிகள் பள்ளங்கள் தெரியாமல் அதில் சிக்கி காயம் அடைகின்றனர். விபத்து ஏற்படும் முன் தேசிய நெடுஞ்சாலைத் துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்து சேதம் அடைந்த சாலையை சீரமைக்க வேண்டும், என பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.