குப்பையை வாங்க மறுக்கும் நகராட்சி கொட்ட இடமின்றி தவிக்கும் ஊராட்சி
குப்பையை வாங்க மறுக்கும் நகராட்சி கொட்ட இடமின்றி தவிக்கும் ஊராட்சி
UPDATED : அக் 28, 2026 08:30 PM
ADDED : அக் 28, 2026 08:24 PM
சென்னை: பொன்னேரி நகராட்சி குப்பை கழிவுகளை வாங்க மறுப்பு தெரிவித்ததால், குப்பை கொட்ட இடம் இல்லாமல், தடப்பெரும்பாக்கம் ஊராட்சி நிர்வாகம் தவித்து வருகிறது.
திருவள்ளூர் மாவட்டம், பொன்னேரி அடுத்த தடப்பெரும்பாக்கம் ஊராட்சி அமைந்துள்ளது. இந்த ஊராட்சியில் இருக்கும் பகுதிகளில் சேகரிக்கப்படும் குப்பை கழிவுகள், பொன்னேரி நகராட்சியிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு வந்தன.
ஆனால் தற்போது, பொன்னேரி நகராட்சியிலேயே அதிக குப்பை கழிவுகள் சேகரமாவதால், தடப்பெரும்பாக்கம் ஊராட்சியிடம் இருந்து குப்பை கழிவுகளை பெற, நகராட்சி நிர்வாகம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.
இதனால், ஊராட்சி நிர்வாகம் சிங்கிலிமேடு கிராமத்தில் அமைந்துள்ள மேய்க்கால் நிலத்தில், குப்பை கழிவுகளை கொட்ட முடிவு செய்தது. இதற்கு, அப்பகுதி மக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இதனால், அந்த முடிவு கைவிடப்பட்டது.
இந்நிலையில், தற்போது ஊராட்சியில் சேகரிக்கும் குப்பை கழிவுகளை அகற்ற முடியாமல், தடப்பெரும்பாக்கம் ஊராட்சி நிர்வாகம் தவித்து வருகிறது. இதனால், மக்களும் அவதி அடைந்து வருகின்றனர்.
எனவே, அரசு சார்பில், தடப்பெரும்பாக்கம் ஊராட்சிக்கு, குப்பை கொட்ட இட வசதி ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என, ஊராட்சி பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.