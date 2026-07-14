கும்மிடியில் இடுகாட்டுக்கு இடம் கேட்டு 18 ஆண்டுகளாக போராடும் முஸ்லிம்கள்
கும்மிடியில் இடுகாட்டுக்கு இடம் கேட்டு 18 ஆண்டுகளாக போராடும் முஸ்லிம்கள்
UPDATED : ஜூலை 13, 2026 04:00 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:51 PM
கும்மிடிப்பூண்டி:கும்மிடிப்பூண்டி அருகே, இடுகாட்டுக்கு இடம் கேட்டு, 18 ஆண்டுகளாக அப்பகுதி முஸ்லிம்கள் போராடி வருகின்றனர்.
கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த தேர்வழி ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட கோட்டக்கரை நேதாஜி நகரில், 300 முஸ்லிம் குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர். இவர்களுக்கான அடக்கஸ்தலம், கும்மிடிப்பூண்டி ஜி.என்.டி., சாலையில் உள்ள மசூதியின் பின்புறம் உள்ளது.
அந்த இடம், கும்மிடிப்பூண்டியில் வசிக்கும் ஒட்டுமொத்த முஸ்லிம்களுக்கும் பொதுவாக உள்ள அடக்கஸ்தலம் என்பதால், தற்போது இட நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது.
மேலும், 2 கி.மீ., தொலைவில் இருப்பதால், நேதாஜி நகரில் வசிக்கும் முஸ்லிம்களுக்கு என, தனி அடக்கஸ்தலம் ஒதுக்க வேண்டும் என, கடந்த 2008ம் ஆண்டு முதல் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
முஸ்லிம், ஹிந்து, கிறிஸ்துவ மக்களுக்கு பொதுவாக, தேர்வழி ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட இடத்தில், சமத்துவ இடுகாட்டிற்கு இடம் ஒதுக்கப்படும் என, கடந்த 2014ம் ஆண்டு, தேர்வழி ஊராட்சியில் நடந்த கிராம சபை கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
அதன் பேரில், அந்த ஆண்டே, தேர்வழி கிராமம், சர்வே எண்: 502/2 மற்றும் 503ல் உள்ள 90 சென்ட் இடம், மூன்று மதத்தினருக்குமான இடுகாடு மற்றும் சுடுகாட்டிற்காக ஒதுக்கப்பட்டது.
அதற்கு ஆட்சேபனை தெரிவித்து, தேர்வழி கிராமத்தை சேர்ந்த சிலர், அரசுக்கு மனு அளித்தனர். அதன்படி அரசு தரப்பில் நடந்த சமாதான கூட்டத்தில், எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை.
அதன்பின், அந்த விவகாரத்தை அரசு கண்டுகொள்ளவில்லை. அரசு அதிகாரிகள் முதல், அரசியல் பிரமுகர்கள் வரை முறையிட்டும், இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. அதனால், 18 ஆண்டுகளாக இடுகாட்டுக்கு இடம் கேட்டு நேதாஜி நகர் முஸ்லிம்கள் போராடி வருகின்றனர்.
எனவே, திருவள்ளூர் மாவட்ட நிர்வாகம் தலையிட்டு, 18 ஆண்டுகால கோரிக்கையை நிறைவேற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, நேதாஜி நகர் முஸ்லிம்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.