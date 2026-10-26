/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/நாகாத்தம்மன் கோவில் நகை, பணம் திருட்டு
ADDED : அக் 25, 2026 07:47 PM
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கும்மிடிப்பூண்டி: கவரைப்பேட்டை அருகே அம்மன் கோவில் பூட்டை உடைத்து, பீரோவில் வைத்திருந்த அம்மன் நகை மற்றும் பணத்தை மர்ம நபர்கள் திருடி சென்றனர்.
கவரைப்பேட்டை அடுத்த பெரவல்லுார் அருகேயுள்ள போரக்ஸ் நகரில், நாகாத்தம்மன் கோவில் உள்ளது.
நேற்று (அக்.,24) இரவு, கோவில் பூட்டை உடைத்து உள்ளே சென்ற மர்ம நபர்கள், அங்கிருந்த பீரோவையும் உடைத்தனர்.
பீரோவில் வைத்திருந்த, ஒன்றரை சவரன் அம்மன் நகைகள் மற்றும் 10,000 ரூபாய் பணத்தை திருடி சென்றனர். வழக்கு பதிந்த கவரைப்பேட்டை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.