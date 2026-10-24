கடற்படை விமான தளம் விரிவாக்கம் நிலம் கையகப்படுத்தும் பணி தீவிரம்
கடற்படை விமான தளம் விரிவாக்கம் நிலம் கையகப்படுத்தும் பணி தீவிரம்
UPDATED : அக் 23, 2026 07:02 PM
ADDED : அக் 23, 2026 06:57 PM
திருவாலங்காடு: அரக்கோணம் ஐ.என்.எஸ்.ராஜாளி கடற்படை விமான தளம் விரிவாக்கத்திற்காக, நிலம் கையகப்படுத்தும் பணியில் வருவாய் துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், அரக்கோணத்தில், ஐ.என்.எஸ்.ராஜாளி கடற்படை விமான தளம் உள்ளது.
இந்த கடற்படை விமான தளம், 3,000 ஏக்கருக்கும் மேல் பரப்பளவு கொண்டது. தற்போது, மேலும் விரிவுபடுத்தப்பட உள்ளது.
விமான தளம் விரிவாக்கப் பணியின் தொடக்கமாக, சில ஆண்டுகளுக்கு முன், ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், மோசூர், செய்யூர், நகரிகுப்பம் உட்பட பல கிராமங்களில், நிலம் கையகப்படுத்தும் பணி நடந்ததாக கூறப்படுகிறது.
தற்போது, திருவள்ளூர் மாவட்டம், திருத்தணி தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட அரிச்சந்திராபுரம், சின்னம்மாபேட்டை, பெரியகளக்காட்டூர் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில், 657 ஏக்கர் நிலம் கையகப்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக, வருவாய் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
அதன்படி, நேற்று சின்னம்மாபேட்டை, அரிச்சந்திராபுரம் கிராமங்களில், திருத்தணி தாசில்தார் செந்தில்குமார் தலைமையிலான வருவாய் துறையினர், சர்வே எண் வாரியாக நிலங்களை தேர்வு செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.