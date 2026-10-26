/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/பால் வியாபாரியை தாக்கியவருக்கு ‘வலை’
ADDED : அக் 20, 2026 08:16 PM
அ நிறம் | அளவு
திருத்தணி: திருத்தணி அடுத்த எஸ்.அக்ரஹாரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் பெருமாள், 53. பால் வியாபாரி. இவர், நேற்று காலை, வழக்கம் போல் இருசக்கர வாகனத்தில் திருத்தணிக்கு சென்று, பால் ஊற்றி விட்டு, வீட்டிற்கு அக்கய்யநாயுடு சாலையில் சென்று கொண்டிருந்தார்.
அப்போது எதிரே வந்த அருண்காந்தி, 33, என்பவர், திடீரென பெருமாள் வாகனத்தை மறித்து தகராறு செய்து, ‘ஹெல்மெட்’டால் பெருமாளை தாக்கினார்.
இதில், பெருமாளுக்கு நான்கு பற்கள் உடைந்தன. இதையடுத்து, பெருமாள் திருத்தணி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றார்.
இதுகுறித்து, பெருமாள் கொடுத்த புகாரின்படி, திருத்தணி போலீசார் வழக்கு பதிந்து, அருண்காந்தியை தேடி வருகின்றனர்.