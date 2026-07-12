/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ மின் ஒயர், டைல்ஸ் திருடியவருக்கு வலை
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:23 AM
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திருத்தணி: வீட்டின் உரிமையாளரை தாக்கி, விலையுயர்ந்த டைல்ஸ் மற்றும் மின் ஒயர்களை திருடிச் சென்றவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
திருத்தணி அடுத்த முருக்கம்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் பாலாஜி, 45; விவசாயி. இவர், புதிதாக வீடு கட்டி வருகிறார்.
நேற்று வீட்டில் இருந்த போது, அங்கு வந்த மத்துார் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பாண்டு என்பவர், பாலாஜியை சரமா ரியாக தாக்கியும், வீட்டில் இருந்த விலையுயர்ந்த டைல்ஸ் மற்றும் மின் ஒ யரை திருடிச் சென்றார்.
மேலும், அங்கிருந்த 'சிசிடிவி' கேமரா, மின்சாதன பெட்டி மற்றும் கதவை சேதப்படுத்தி விட்டு தப்பிச் சென்றார்.
இதுகுறித்த புகாரின்படி, திருத்தணி போலீசார் வழக்கு பதிந்து பாண்டுவை தேடி வருகின்றனர்.