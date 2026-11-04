வீடு இன்றி தவித்த மூதாட்டிக்கு புதிய வீடு கட்டி ஒப்படைப்பு
வீடு இன்றி தவித்த மூதாட்டிக்கு புதிய வீடு கட்டி ஒப்படைப்பு
ADDED : நவ 01, 2026 05:17 PM
திருத்தணி: திருத்தணியில், வீடு இல்லாமல் தவித்து வந்த, எல்லையம்மா, 80, என்ற மூதாட்டிக்கு, ஸ்ரீகிரண் அறக்கட்டளை சார்பில், புதிதாக வீடு கட்டி, இன்று (நவ.,1) ஒப்படைக்கப்பட்டது.
திருத்தணி நகராட்சி, எம்.ஜி.ஆர்., நகரில், எல்லையம்மா, 80, என்ற மூதாட்டி, வீடு இல்லாமல், அப்பகுதியில் உள்ள வீடுகளின் திண்ணைகள் மற்றும் கோவில் வளாகத்தில் வசித்து வந்தார்.
இதுகுறித்து தகவல் அறிந்ததும், ஸ்ரீகிரண் அறக்கட்டளை வாயிலாக, சமூக சேவகர் குமரேசனின் ஒத்துழைப்பால், 450 சதுரடி கொண்ட புதிய வீடு கட்டப்பட்டது.
இந்த வீட்டின் திறப்பு விழா, இன்று நடந்தது. இதில், பீகாக் மருத்துவமனையின் நிர்வாக இயக்கனரும், பா.ஜ., அயலக தமிழர் பிரிவு மாநில துணை தலைவருமான டாக்டர் ஸ்ரீகிரண், புதிய வீட்டை திறந்து, அதன் சாவியை மூதாட்டியிடம் ஒப்படைத்தார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில், திருவள்ளூர் மேற்கு மாவட்ட பா.ஜ., செயலர் மீனா, மேற்கு மாவட்ட இளைஞரணி செயலர் நேதாஜி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.