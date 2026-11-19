/புகார் பெட்டி /திருவள்ளூர்/செய்தி எதிரொலி: திருமழிசை தொழிற்பேட்டையில் சேதமடைந்த மின்கம்பம் மாற்றம்
செய்தி எதிரொலி: திருமழிசை தொழிற்பேட்டையில் சேதமடைந்த மின்கம்பம் மாற்றம்
செய்தி எதிரொலி: திருமழிசை தொழிற்பேட்டையில் சேதமடைந்த மின்கம்பம் மாற்றம்
ADDED : நவ 18, 2026 06:36 PM
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திருமழிசை தொழிற்பேட்டையின் முதல் பிரதான சாலை, 7வது குறுக்கு தெருவில், சேதமடைந்த மின் கம்பம் மாற்றி அமைக்கப்படுமா என, கடந்த 17ம் தேதி, நம் நாளிதழின் புகார் பெட்டியில் செய்தி வெளியானது.
இதையடுத்து, மின்வாரிய ஊழியர்கள், அன்றைய தினமே மின் கம்பத்தை மாற்றி, புதிய மின் கம்பத்தை அமைத்தனர்.
செய்தி வெளியிட்ட ‘தினமலர்’ நாளிதழுக்கும், விரைந்து செயல்பட்டு மின் கம்பத்தை மாற்றிய செம்பரம்பாக்கம் மின்வாரிய உதவி செயற்பொறியாளருக்கும் நன்றி.
– ந.கோதை ஜெயராமன், வரதராஜபுரம்.